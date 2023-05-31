Ограниченно годным могут разрешить заключать контракт с ВС РФ при мобилизации

Гражданам РФ, являющимся ограниченно годными военной службе, могут разрешить заключение контракта с Вооруженными силами (ВС) РФ в период мобилизации, а также при введении в стране военного положения и в военное время. Соответствующий законопроект опубликован в среду, 31 мая, в электронной базе Госдумы.

«Законопроект предусматривает на указанные периоды возможность поступления на военную службу по контракту граждан, признанных ограниченно годными к военной службе», — отмечается в документе.

Также уточняется, что в настоящее время в России предусмотрена возможность призыва данной категории граждан на военную службу по мобилизации. Исключение составляют лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности, осужденные за терроризм, госизмену, шпионаж и другие тяжкие преступления.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что введение военного положения — это прерогатива высшей федеральной власти России. Данный вопрос, по словам Пескова, не обсуждался. Так он прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне написал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, необходимо ввести военное положение в России.

До этого, в декабре прошлого года, президент России Владимир Путин указывал на отсутствие факторов для возобновления частичной мобилизации. Тогда же глава государства заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации и сказал, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.