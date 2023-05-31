Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно сообщил, что страна рассматривает вариант повышения сбора за визу по прибытии (VoA). О пересмотре визовой политики он заявил во время координационного совещания по туризму на острове Бали в среду, 31 мая.

В настоящее время сбор составляет порядка $35.

«Предложение губернатора Бали об аннулировании виз для российских и украинских туристов также нуждается в пересмотре: аннулирование VoA не может быть выборочным», — добавил Уно, чьи слова приводит портал MSN.

Намерение пересмотреть визовую политику обусловлено тем, что Индонезия стремится «повысить качество» туристов и «отсеять» тех, кто не соответствует этому условию. Так страна рассчитывает решить проблему участившихся правонарушений, совершаемых иностранцами. В частности, речь идет о нарушении ПДД, просроченных визах, нелегальной работе, употреблении наркотиков и оскорблении местных обычаев.

Ранее, 5 мая, губернатор острова Бали Вайан Костер выступил с предложением ввести квоты на число туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважения к местным традициям. Согласно его идее, нужно определить максимальное количество «качественных туристов», которых смогут принять гостиницы острова и обслужить заведения общественного питания.

Позднее, 15 мая, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сказал, что ограничения на въезд на Бали коснется лишь тех, кто занимается там нелегальной деятельностью. Если турист предоставит на границе выкупленный обратный билет в РФ, то на него ограничительные меры распространяться не будут.

Тогда же портал Detik со ссылкой на слова главы иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегуха Сугито сообщил, что там ужесточили контроль за въезжающими туристами. Он отметил, что иностранным гражданам отказывали по причине отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Помимо этого они получали отказы из-за наличия инфекционных заболеваний.

17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на российское посольство в Джакарте заявила, что власти Индонезии не принимали решений по введению квот для туристов.