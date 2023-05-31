Актриса Равшана Куркова стала матерью во второй раз

Российская актриса Равшана Куркова родила второго ребенка. Об этом она рассказала в социальных сетях в среду, 31 мая.

42-летняя артистка родила дочь еще два месяца назад, но решила сообщить о пополнении только через несколько месяцев. Куркова не стала называть имени ребенка, а также рассказывать о том, кто является отцом девочки.

«Сегодня последний день очень важной для меня весны, и хочу наконец поделиться своей большой радостью — в марте я родила сыну Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», — написала она.

Также актриса опубликовала фото своей второй беременности, сообщается на сайте kp.ru.

У Курковой есть сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна. Родители мальчика расстались, но сохранили хорошие отношения. Актриса не препятствует встречам сына с его отцом.

Ранее Куркова в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала, что съемки в картине «Балканский рубеж» о марш-броске российских десантников на Приштину были физически тяжелыми для актеров.