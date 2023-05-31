Лавров назвал ложью заявления Запада о неодобрении ударов по России

Заявления руководств западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России являются ложью. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.

«Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по, собственно, российской территории — это ложь», — сказал он.

Министр отметил, что «одним из главных кукловодов», который подталкивает весь Запад к все более серьезной военной поддержке Киева, является Лондон.

Лавров напомнил, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассуждал о том, что британская сторона не поощряет удары по территории РФ, но Вооруженным силам Украины (ВСУ) виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность.

«Прямое подстрекательство к тому, что делают террористы из Киева», — подчеркнул глава российского МИД.

Дипломат добавил, что последствиями этой «преступной линии» занимаются Вооруженные силы России (ВС РФ). Он также выразил уверенность в том, что у них есть ответы на все вопросы. Кроме того, заявил Лавров, Россия не может терпеть на своих границах режим, который по большому счету используется, чтобы повторять агрессию нацистской Германии в отношении РФ.

Он указал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер объединил почти все европейские страны под своими знаменами, чтобы осуществить экспансию на восток. Теперь же США объединили Европу и заставили ее оплачивать расходы киевского режима в конфликте против России.

«И заставили в качестве символа этой борьбы использовать президента [Украины Владимира] Зеленского, который исповедует откровенно нацистскую идеологию и внедряет на Украине нацистскую практику, включая те самые знамена, под которыми Гитлер бросал свои войска и войска других стран против Советского Союза», — добавил министр.

Ранее в этот день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Лондон де-факто ведет необъявленную войну против России, оказывая военную поддержку Киеву.

До этого, 30 мая, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США публичным игнорированием атак беспилотников на Москву и область дают киевскому режиму индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией.

Утром 30 мая несколько беспилотников атаковали здания в Москве и Подмосковье. В результате в домах были зафиксированы незначительные разрушения, никто из мирных жителей не пострадал.

Российский президент Владимир Путин назвал случившееся террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.