В Пскове приступили к ремонту Октябрьского проспекта

Часть Октябрьского проспекта в Пскове отремонтируют до 30 мая 2024 года, контракт уже заключен. Об этом проинформировал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Протяженность подлежащего ремонту участка от улицы Свердлова до улицы Вокзальной составляет 1,3 км. По словам градоначальника, которые приводит Псковское агентство информации, в первую очередь на дороге обеспечат безопасный проезд.

Уже сейчас дорожники демонтируют люки и меняют плиты перекрытия. Елин добавил, что через две недели начнется фрезерование изношенного полотна дороги, а потом рабочие уложат выравнивающий слой асфальта.

«На замену также идут бортовой камень и покрытие тротуара у ТЦ «Максимус». В перечень работ включены планировка газонов и нанесение дорожной разметки», — цитирует главу города Псковская лента новостей.

Ранее в мае сообщалось, что на территории Пскова в 2022 году установили более 40 детских площадок. Также завершено благоустройство Парка имени Юрия Гагарина на Запсковье.