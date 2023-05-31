В Калининском районе Донецка из-за обстрела ВСУ погибли минимум три человека

Три человека погибли в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили силовые структуры 31 мая.

«Скончались еще до прибытия скорой помощи», — сказал представитель силовых структур.

Ранее в этот день журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка.

Снаряд упал в Калининском районе. На предоставленных корреспондентом кадрах видно, как над частным сектором в небо поднимается густой столб черного дыма.

Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что обстрел был зафиксирован в 10:55. Отмечается, что было выпущено три ракеты.

Ранее, 30 мая, украинские военные рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под огнем оказались Петровский и Киевский районы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.