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МИД Сирии осудил атаку беспилотников на Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министерство иностранных дел Сирии осудило атаку беспилотников на Москву. Об этом 31 мая сообщило агентство SANA.

«Сирия самым решительным образом осуждает агрессию украинского режима с помощью дронов против Москвы», — сообщил источник в ведомстве.

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Утром 30 мая несколько зданий в столице РФ и Московской области были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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