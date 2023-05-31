МИД Сирии осудил атаку беспилотников на Москву
Министерство иностранных дел Сирии осудило атаку беспилотников на Москву. Об этом 31 мая сообщило агентство SANA.
«Сирия самым решительным образом осуждает агрессию украинского режима с помощью дронов против Москвы», — сообщил источник в ведомстве.
Утром 30 мая несколько зданий в столице РФ и Московской области были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.
В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».
В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.
31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.