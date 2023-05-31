Назван лучший школьный повар Тамбовской области

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы-2023» подвели в Тамбовской области. В профессиональном состязании принимали участие представители 18 муниципалитетов, сообщает в среду, 31 мая, «ОнлайнТамбов.Ру».

Жюри конкурса оценивало систему горячего питания в школах и ее эффективность, уровень профессионализма работников столовой, творческую индивидуальность и личное мастерство поваров.

Лучшей была признана столовая школы № 4 в Тамбове. Ее заведующий производством Роман Волков также занял первое место в номинации «Лучший повар». Он работает в отрасли общественного питания всего два года, однако смог опередить более опытных соперников.

«В нашей школе Роман Волков трудится всего полгода. Даже за этот маленький период он уже смог сработаться с коллективом, члены которого гораздо старше его. Роман Сергеевич очень ответственный, упорный, постоянно ищет что-то новое в организации питания для школьников», — рассказала директор школы № 4 Галина Заварзина, ее цитирует пресс-служба администрации Тамбова.

По ее словам, дети ходят на завтраки и обеды с удовольствием. Также хороший вкус блюд Волкова отмечают представители родительского патруля, добавила директор.

Победители регионального уровня примут участие в федеральном этапе конкурса, который состоится предстоящей осенью.