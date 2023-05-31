Пожар произошел в здании отеля Four Seasons в центре Москвы

Возгорание произошло в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы. Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы в среду, 31 мая.

«В 11:47 произошла вспышка жировых отложений на 1 кв. м в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow по адресу: Охотный Ряд, дом 2», — сказал он «РИА Новости».

До прибытия пожарных подразделений в целях безопасности самостоятельно эвакуировались 17 человек, передает Федеральное агентство новостей.

На место ЧП были отправлены экстренные службы, пишет Life.Ru.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 28 мая, пожар произошел в трехэтажном здании в парке «Зарядье» в Москве, сообщается на сайте kp.ru. Внутри, предположительно, находятся рестораны. Возгорание потушили на площади 5 кв. м. Очевидцы сообщали о густом дыме на месте происшествия.