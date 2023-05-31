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Советник Пушилина Гагин сообщил о начале ползучего контрнаступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могли начать предпринимать попытки «ползучего контрнаступления». Об этом заявил в среду, 31 мая, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Есть предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — сообщил Гагин в эфире Первого канала.

По его словам, оживление фронта с украинской стороны, а также активизация работы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и активная работа артиллерии со стороны ВСУ являются предпосылками к этому контрнаступлению.

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До этого, 29 мая, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что власти определились со сроками начала контрнаступления. При этом он не озвучил каких-либо конкретных дат.

В свою очередь, главный советник Зеленского Игорь Жовква 25 мая заявлял, что украинское контрнаступление против армии России начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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