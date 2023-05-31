Gazprom International открыла новое месторождение газа в Бангладеш

Оператор проектов «Газпрома» по поиску месторождений — компания Gazprom International открыла новое месторождение газа Illisha в Народной Республике Бангладеш. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

«Скважинные испытания, проведенные 14−20 мая на газовой скважине Illisha-1 на острове Бхола в Бангладеш, продемонстрировали коммерческий приток 19,6 млн кубических футов (554 тыс. куб. м) газа в сутки», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что эта скважина третья по счету в рамках действующего сервисного контракта с Бангладешской нефтегазовой разведочной компанией (BAPEX).

В 2022–2023 годах Gazprom International пробурил Tabgi-1 и Bhola North – 2 — две газовые скважины на острове Бхола. Обе скважины показали промышленный приток газа. Совокупный производственный потенциал трех скважин превышает 60 млн кубических футов (1,6 млн куб. м) в сутки.

2 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии нового месторождения нефти мощностью 100 тыс. баррелей в сутки. По его словам, запас нефти очень высокого качества нашли в юго-восточном регионе Габар на глубине 2,6 км. Благодаря этому открытию страна сможет увеличить объем добычи ресурса за счет 100 скважин, которые планируют пробурить в регионе.