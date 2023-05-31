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СК завершил расследование дела об убийстве подростка в Москве в 1989 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве 13-летнего подростка в Москве. Преступление было совершено еще в 1989 году. Об этом рассказали 31 мая в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по столице.

Неизвестный передал злоумышленнику информацию, что в квартире по 10-й улице Соколиной горы находится видеомагнитофон иностранного производства. Преступник решил похитить технику.

«Фигурант с помощью отмычек открыл дверь и незаконно проник в жилище. На кухне находился ранее ему незнакомый, проживающий в данной квартире несовершеннолетний юноша, который стал кричать и звать на помощь. Мужчина напал на потерпевшего и с целью убийства нанес ему не менее пяти ударов неустановленным металлическим предметом по голове», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Мужчина украл видеомагнитофон и скрылся с места преступления. Ребенок умер в тот же день в больнице.

«Он (фигурант уголовного дела. — Ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, е» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение другого преступления»), — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано в суд.

«Столичными следователями проведены комплекс необходимых следственных действий, судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении», — отмечает ГСУ СКР по Москве.

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24 мая ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило о задержании в Красноярске мужчины, который обвиняется в убийстве семьи с ребенком 25-летней давности. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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