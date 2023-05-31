Депутат Госдумы от Красноярского края, член ЕР Виктор Зубарев умер в 62 года

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев скончался в возрасте 62 лет. Об этом 31 мая сообщила газета «Наш Красноярский край».

Информацию изданию подтвердили в администрации региона. Причина смерти не раскрывается.

Также о смерти Зубарева сообщил РБК депутат Юрий Швыткин.

«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», — сказал он.

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. Он окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). Являлся кандидатом технических наук. В 1997–2007 годах Зубарев был депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

В сентябре 2021 года Зубарев был избран в Госдуму от края. Он входил в состав комитета по бюджету и налогам.