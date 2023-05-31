Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоруссия предложила поднять цены на транспортировку российской нефти
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Армия
Военный эксперт назвал последствие для Киева от потери корабля «Юрий Олефиренко»
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Мир
Лавров предупредил о последствиях атаки беспилотников на Москву
Мир
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Мир
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Происшествия
Пожар произошел в здании отеля Four Seasons в центре Москвы
Политика
Политолог заявил об уходе Польши от демократических принципов
Экономика
Нефть марки Brent подешевела до $72 за баррель впервые с 4 мая
Здоровье
Врач назвала вредные для печени продукты
Мир
ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил

Нефть марки Brent подешевела до $72 за баррель впервые с 4 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена нефти марки Brent снизилась до $72 за баррель впервые с 4 мая. Об этом говорят данные торгов на лондонской бирже ICE в среду, 31 мая.

По данным на 13:40, стоимость фьючерса на нефть данной марки с поставкой в июле составила $71,8.

«У нас нет задачи завышения цен на нефть — есть задача балансировки»
Вице-премьер Александр Новак — о перспективах встречи ОПЕК+ в июне, готовности российской энергетики к санкциям и уровне газификации страны

Агенство Bloomberg пишет, что нефть продолжает самое большое снижение за четыре недели, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая усилили опасения по поводу снижения спроса. Также отмечалось, что негативным фактором для цен на нефть стали опасения, что ОПЕК+ на встрече в Вене в предстоящие выходные может не объявить о дополнительном сокращении добычи нефти в июне.

До этого, днем 24 мая, цена Brent выросла впервые со 2 мая на 0,76% — до $78,09 за баррель. Позднее Brent немного ускорила рост и к 12:07 поднялась до $78,13 (+0,81%).

Ранее, в апреле, консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин высказывал мнение, что по итогам этого года спрос на нефть может увеличиться на 1,5 млн баррелей в сутки относительно уровня 2022-го. Эксперт считает, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин не исключил, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти уровень $100.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023