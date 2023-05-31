Нефть марки Brent подешевела до $72 за баррель впервые с 4 мая

Цена нефти марки Brent снизилась до $72 за баррель впервые с 4 мая. Об этом говорят данные торгов на лондонской бирже ICE в среду, 31 мая.

По данным на 13:40, стоимость фьючерса на нефть данной марки с поставкой в июле составила $71,8.

Агенство Bloomberg пишет, что нефть продолжает самое большое снижение за четыре недели, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая усилили опасения по поводу снижения спроса. Также отмечалось, что негативным фактором для цен на нефть стали опасения, что ОПЕК+ на встрече в Вене в предстоящие выходные может не объявить о дополнительном сокращении добычи нефти в июне.

До этого, днем 24 мая, цена Brent выросла впервые со 2 мая на 0,76% — до $78,09 за баррель. Позднее Brent немного ускорила рост и к 12:07 поднялась до $78,13 (+0,81%).

Ранее, в апреле, консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин высказывал мнение, что по итогам этого года спрос на нефть может увеличиться на 1,5 млн баррелей в сутки относительно уровня 2022-го. Эксперт считает, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин не исключил, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти уровень $100.