Сделать выборы: ждет ли Японию досрочное голосование

Ряд дипломатических успехов премьера Японии Фумио Кисиды , включая оттепель в двусторонних отношениях с Южной Кореей и саммит лидеров G7 в Хиросиме, существенно повысил рейтинг его одобрения. А заодно — усилил разговоры о скором проведении в стране досрочных выборов . Прошлые главы японских правительств неоднократно прибегали к этому инструменту на пике своей популярности, чтобы таким образом подкрепить право на власть и проведение реформ. Сам премьер, однако, пока отвергает приписываемые ему намерения распустить парламент ради новых выборов . В чем состоят мотивы для проведения голосования раньше срока и какое время будет для этого оптимальным — в материале «Известий» .

Ход «семеркой»

Саммиты «Большой семерки», которые проводила Япония и которые высвечивали важную роль страны на международной арене, и раньше благотворно сказывались на рейтингах принимавших их премьеров . Например, после саммита 2016 года в Исэ-Сима и приуроченного к нему визита в Хиросиму тогдашнего президента США Барака Обамы уровень поддержки Синдзо Абэ и его кабинета в Японии подрос на 3-5% .

Тот же тренд возник и после нынешнего майского саммита G7 в Хиросиме, хозяином которого выступил премьер Фумио Кисида . При этом если экс-главе кабмина Абэ помог еще и прилет тогдашнего американского лидера, то нынешнему руководителю правительства на руку сыграл блиц-визит в Японию украинского президента Владимира Зеленского. К слову, когда Кисида сам побывал в Киеве в марте и впервые встретился с главой Украины, это тоже подстегнуло его рейтинг. Равно как и потепление отношений с соседней Южной Кореей, наметившееся этой весной.

В последние же дни опросы общественного мнения, проведенные вскоре после окончания мероприятия в Хиросиме изданиями Yomiuri Shimbun и Mainichi Shimbun, продемонстрировали, что популярность японского премьера подросла сразу на 9% . Правда, общий уровень поддержки правительству у двух изданий вышел довольно разный: первое оценило его в 56%, а второе — в 45%.

Еще один опрос по следам саммита лидеров «семерки» агентством Киодо также нарисовал картину, приятную во всех отношениях. 62,3% респондентов заявили, что Кисида, по их мнению, сумел продемонстрировать истинное лидерство , а свыше 70% японцев сочли проведение саммита в Хиросиме и посещение лидерами Мемориального музея мира «значительными» шагами на пути к построению сообщества, свободного от ядерного оружия.

И на этом благостном для Фумио Кисиды фоне в Японии заметно активизировались предположения о том, что премьер вот-вот объявит досрочные выборы .

По закону, никакого обязательства проводить выборы во влиятельную нижнюю палату парламента раньше 2025 года нет . Тем более, что правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) с Кисидой во главе имеет комфортное большинство в обеих палатах. Тем не менее, здесь есть свои нюансы .

В сентябре 2024 года ЛДП предстоит избрать нового партийного лидера или же переназначить на эту роль самого Кисиду. На данном этапе он не пользуется безоговорочной поддержкой своих однопартийцев, но имеет на руках козырь в виде относительно высокой поддержки населения , от которой спустя год, вполне возможно, не останется и следа.

— Кисида обеспокоен своей перспективой переизбрания на пост президента ЛДП, а это предварительное условие, чтобы остаться на посту премьер-министра страны . Поэтому его лучшей стратегией, возможно, было бы выиграть досрочные выборы — так его партия прочувствует, что он заслужил свое переизбрание на пост президента ЛДП. В противном случае, учитывая, что его собственная фракция внутри партии довольно мала, он может быть смещен, если уровень его поддержки окажется посредственным перед всеобщими выборами, — пояснил «Известиям» расклад профессор политологии в университете Софии в Токио Коичи Накано.

Неточное время

Одно из самых распространенных предположений сводится к тому, что досрочные выборы ждут Японию уже нынешним летом . По словам Коичи Накано, это связано не только с тем фактом, что уровень поддержки Кисиды несколько повысился после участия в G7, но и с тем, что «в обозримом будущем нет реальной перспективы получения лучших новостей».

Некоторые СМИ, в числе которых Kyodo News, делают ставку на то, что голосование может пройти уже в конце июня, вскоре после того, как парламент одобрит пакет фискальных и политических мер по поддержке семей . Эти меры, равно как и планы существенно повысить оборонные расходы, почти наверняка потребуют повышения налогов. Но летом избиратели еще не успеют сполна прочувствовать эффект от этого на себе.

Вторым сроком для вероятных досрочных выборов называют осень , когда депутаты соберутся на очередную парламентскую сессию, в конце которой оппозиция по давней традиции практически всегда выносит предложение о вотуме недоверия правительству. С учетом перевеса ЛДП в законодательном органе шансов на прохождения вотум не имеет, но зато он может оказаться своевременным и уместным поводом для Фумио Кисиды на апелляцию к народу — то есть на проведение выборов.

По мысли Коичи Накано, еще более подходящим временем для проведения досрочных выборов был бы конец нынешнего года или начало следующего .

— Если выборы пройдут летом, до переизбрания Кисиды на пост президента ЛДП в сентябре 2024 года пройдет больше года, и он все еще может быть смещен, если уровень его поддержки упадет в промежуточный период . Так что мое собственное мнение таково, что Кисида вряд ли назначит досрочные выборы этим летом, но, возможно, позже зимой, — предположил японский политолог.

Примечательно, что, вопреки постоянному педалированию этой темы в СМИ, народ Японии в своем большинстве не жаждет никаких выборов . По данным совместного опроса Sankei Shimbun и Fuji News Network, проведенного 27-28 мая, 32,4% жителей страны считают, что никакой необходимости распускать нижнюю палату до истечения срока ее полномочий в 2025 году нет. Ее роспуск в этом году поддерживают 24,8%, еще 18,9% выступают за выборы в следующем году. И только 16% респондентов поддерживают досрочное голосование как можно скорее.

Но самое любопытное при этом, что сам герой всей шумихи категорически отвергает предположения о внеочередном голосовании . «Прямо сейчас пришло время сосредоточиться на достижении результатов по важным политическим вопросам, поэтому я не думаю о досрочных выборах в данный момент», — заявил Кисида во время последних парламентских дебатов.