Доходный дом отреставрируют на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде объявили о поиске подрядчика, который займется реставрацией доходного дома на улице Коминтерна. Об этом 31 мая сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на соответствующий электронный аукцион.

Доходный дом на Коминтерна является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Согласно документации, подрядчик должен отреставрировать фасады, укрепить фундамент и провести его гидроизоляцию.

Определить исполнителя планируется 13 июня. Максимальная стоимость контракта с ним составит 13,4 млн рублей.

Заказчиком выступает детская музыкальная школа № 11 имени Мокроусова, которая сейчас занимает помещения объекта культурного наследия. Завершить реставрацию планируется до 30 ноября 2023 года.

В апреле сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2023 году намерены завершить реставрацию усадьбы А.Н. Седова, являющуюся объектом культурного наследия областного значения. В 2021 году на территории усадьбы был введен режим ЧС. Причиной стало неудовлетворительное состояние объекта, тогда эксперты говорили о возможной угрозе внезапного обрушения.