Лавров заявил о готовности РФ поставлять Мозамбику военную продукцию

Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения. Об этом заявил в среду, 31 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В развитие имеющегося здесь уже хорошего опыта будем готовы поставлять мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

Ранее в этом месяце глава российского МИДа заявлял, что Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали, чтобы страна смогла успешно завершить борьбу с терроризмом.

Лавров прибыл в Мозамбик 30 мая. Он провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси и замглавой МИДа Мануэлем Жозе Гонсалвешем.

Как сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале, это третья страна, которую посетил министр в рамках очередного турне по Африканскому континенту в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Прежде Лавров уже посетил Бурунди и Кению, где у него состоялись встречи с лидерами государств.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.