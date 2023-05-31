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Минфин РФ предложил разрешить продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах

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Министерство финансов России в среду, 31мая, выступило с инициативой скорректировать правила продажи алкоголя в duty free для пассажиров внутренних рейсов.

Так, предложено до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкоголя владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, которые находятся в залах ожидания внутренних вылетов, а также в залах выдачи багажа аэропортов России с установлением определенных требований к данному виду продажи.

«Мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Ничего не алко: в РФ хотят ограничить продажу спиртного в барах в домах
Поможет ли мера избавиться от так называемых наливаек и почему такие заведения продолжают оставаться проблемными

Ранее, 24 мая, выяснилось, что заместитель главы комитета Государственной думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил законопроект, согласно которому предлагается наделить российские регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных домах, — в так называемых наливайках. Инициатива не затронет кафе, рестораны и иные добросовестные заведения, которые не идут против закона.

Как заявил 6 мая президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косачев, у истории ограничений продаж алкоголя богатое прошлое и масса примеров, однако ни один из них не привел к положительному результату. Косачев сомневается, что ограничительные меры будут эффективны.

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