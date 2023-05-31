Таганрог закупит 10 новых электробусов

В Таганроге (Ростовская область) объявили о поиске поставщика 10 новых электробусов. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 468 млн рублей. Заказчиком выступает городская администрация.

Согласно техзаданию, вместимость каждого электробуса составит 85 человек. Определить поставщика планируется 15 июня.

1 апреля сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 86,5 млрд рублей 10 регионам страны на обновление транспорта. Средства получат регионы, наиболее нуждающиеся в обновлении транспортной инфраструктуры, в их числе Ростовская область.