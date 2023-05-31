В оперативном штабе сообщили о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ на Кубани

На территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края упал беспилотник. Об этом 31 мая сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Инцидент произошел около 4:00. Неустановленный беспилотный аппарат упал на территорию предприятия и разбился.

«Инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, угрозы жизни населению не было. Ущерб имуществу не нанесен.

Позже упавший аппарат в целях обеспечения безопасности был уничтожен взрывотехниками.

Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре на территории Афипского НПЗ. По предварительным данным, причиной возгорания стал прилет беспилотника. Пожар был локализован на площади 100 кв. м и вскоре потушен.