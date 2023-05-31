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Глава ЕК Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
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Глава ЕК Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Corrispondente Bologna
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила в среду, 31 мая, на форуме по безопасности в Словакии против предложений ряда государств добиться прекращения огня на Украине.

По ее словам, прекращение огня только заморозит конфликт.

«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — цитирует фон дер Ляйен RT.

Она также напомнила о позиции Евросоюза (ЕС), согласно которой Брюссель не будет принимать каких-либо решений по украинскому конфликту без консультаций с Киевом, а также вновь поддержала «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на сайте kp.ru.

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30 мая канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого заявил о продолжении поддержки Киева Берлином.

До этого, 26 мая, канцлер Германии заявил о намерении провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу украинского кризиса. Он напомнил, что с момента последней беседы с российским лидером прошло довольно много времени.

Шольц также отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По его словам, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила военную поддержку Киева после начала Россией спецоперации. Например, ФРГ уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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