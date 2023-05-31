Довыборы по округу депутата Виктора Зубарева состоятся в сентябре

Довыборы по одномандатному округу, по которому был избран депутат Государственной думы Виктор Зубарев, состоятся в единый день голосования в сентябре. Об этом сообщил источник в Центризбиркоме РФ в среду, 31 мая.

О смерти депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Зубарева стало известно 31 мая. Он умер в возрасте 62 лет. Причина его смерти не сообщалась.

«Довыборы по округу № 56 (Дивногорский, Красноярский край) <...> состоятся в единый день голосования в сентябре», — сказал источник ТАСС.

Зубарев был депутатом заксобрания Красноярского края, членом фракции «Единая Россия» и входил в состав комитета ГД по бюджету и налогам.

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.