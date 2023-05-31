МВД РФ объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины и экс-главу генштаба

МВД России объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины и экс-главу Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта информация стала известна 31 мая из ведомственной базы разыскиваемых.

В розыск объявлены Валерий Гелетей, возглавлявший минобороны Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года, и его преемник Степан Полторак, занимавший пост по 29 августа 2019 года. Также в базу включен Виктор Муженко. Он возглавлял генштаб ВСУ с 3 июля 2014-го по 21 мая 2019 года.

В карточках не указывается, по каким именно статьям УК РФ они объявлены в розыск.

Также в этот день стало известно, что объявлены в розыск заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник и генералы Александр Локота и Андрей Грищенко, которых обвиняют в гибели более 500 мирных жителей Донбасса.

Днем ранее МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Какая статья вменяется военному, не уточняется.

Также российским ведомством в розыск объявлен главком ВСУ Валерий Залужный.