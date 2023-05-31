Назван самый чистый для купания водоем Казани

В Казани самым чистым и пригодным для купания является озеро Изумрудное, на месте которого раньше был Юдинский карьер, где добывали песок. Об этом в преддверии пляжного сезона заявила завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова, сообщает пресс-служба вуза в среду, 31 мая.

Также ученая высказала свое мнение и о других водоемах города. Так, в озере Большое Лебяжье купаться можно, но стоит избегать попадания воды в рот. Прямых источников загрязнения нет, но на водоеме неустойчивая экосистема, из-за чего он то цветет, то становится темным.

Что касается популярного у жителей пляжа «Нижнее Заречье», то он находится в «застойных условиях». По словам Мингазовой, которые приводит ИА «Татар-информ», он располагается в подпоре от Куйбышевского водохранилища.

Еще одно популярное место у казанцев — это озеро Глубокое, отмечает InKazan. Оно представляет собой карстовый объект, подпитываемый подземными водами. Озеро отличается устойчивой экосистемой, однако из минусов — невероятно большая рекреационная нагрузка, отметила специалист. Аналогичную нагрузку испытывает озеро Комсомольское— искусственный малый пруд, подпитываемый артезианской водой.

Пляж «Локомотив» Мингазова назвала «достаточно чистым», объяснив это тем, что он находится на крупном водном объекте и в расширении водоема.

Ранее в мае невролог посоветовал разогреть мышцы перед купанием, даже если человек не занимается спортом на постоянной основе. Это позволит избежать судорог во время заплыва.