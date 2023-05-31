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Строительство школы на улице Рощинской в Екатеринбурге начнется в июне

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В жилом районе Уктус в Екатеринбурге в июне стартует строительство новой школы. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил 31 мая в своем Telegram-канале.

Подрядчик на строительство школы уже определен. Объект возведут на улице Рощинской, 25.

«Трехэтажное здание будет разбито на учебные блоки для начальной и старшей школы, а также общешкольный блок — в нем уместят актовый, лекционный и спортивные залы, зал хореографии, библиотеку и столовую», — рассказал мэр.

Как уточняет ИА «Ура.ру», школа на Рощинской станет самым большим заведением среднего образования на Уктусе. Она рассчитана на 1,5 тыс. учащихся. Сдать объект планируется в 2024 году.

По данным информагентства, максимальная стоимость строительства школы на этапе поиска подрядчика оценивалась в 2,682 млрд рублей.

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