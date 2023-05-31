Песков прокомментировал идею присвоить Луганску и Донецку звание городов-героев

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею главы комитета Госдумы по международным делам, лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого присвоить Луганску и Донецку звания городов-героев. Об этом 31 мая он заявил на брифинге журналистам.

«Жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство за последние годы, в течение последних девяти лет. Чтобы обеспечить их безопасность, а также двух других новых регионов, и ведется СВО. Конечно, мужество городов нужно отмечать, но, каким образом, нужно дождаться решения наших законодателей», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков отметил, что лично пока не слышал об этой инициативе и у него не было возможности с ней ознакомиться.

«Мы, к сожалению, пока еще не имели возможности ознакомиться», — подчеркнул Песков.

Владимир Путин в ноябре 2022 года присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю (Запорожской области) и Мариуполю (Донецкая Народная Республика).

Почетное звание «Город воинской славы» присваивается указом президента России городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Всего звание «Город воинской славы» имеют 45 российских городов. В последний раз оно присваивалось 6 апреля 2015 года Феодосии, Петрозаводску, Гатчине, Грозному и Старой Руссе.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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