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В Кремле отметили отсутствие осуждений Запада атаки БПЛА на Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле отмечают, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели реакцию из Лондона и Вашингтона. Отфиксировали в очередной раз отсутствие осуждения. Мы бы предпочли услышать хоть какое-то осуждение. Вы слышали заявление нашего президента, который сказал, что нас хотят спровоцировать и надо спокойно думать», — сказал он на брифинге.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По информации Минобороны, было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

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Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Российский президент Владимир Путин назвал случившееся террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не поддерживают вылазки Украины «внутри России». Она добавила, что США сосредоточены только на предоставлении Украине военной техники и проведении подготовки военнослужащих. Всё это для того, чтобы помочь стране, по словам Жан-Пьер, «вернуть свою территорию».

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