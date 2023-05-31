Фура провалилась колесом в асфальт в Рязани

Грузовой автомобиль провалился колесом в асфальт на улице Кальной в Рязани, сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в днем в среду, 31 мая, пишет 62INFO.ru. Очевидцы сообщают, что из-за застрявшей фуры образовалось большая пробка, пишет

Как отмечает РИА «7 новостей», подробности случившего и официальная информация уточняются.

Ранее в мае россияне назвали федеральные трассы, из-за которых автовладельцы чаще остальных страхуют свои машины. Среди них такие автодороги, как Брянск ― Смоленск, М-53 «Байкал» в Иркутской области, М-5 в Рязани.