В Подмосковье подросток нанес ранения бабушке, дедушке и прабабушке

В городском округе Шаховская Московской области против 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство своих родственников. Об этом 31 мая сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московский области.

Подросток стал фигурантом уголовного дела по дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

В ночь с 30 на 31 мая 2023 года мальчик дома напал на своих прабабушку и бабушку и нанес им проникающие и поверхностные колото-резаные ранения.

От криков женщин проснулся дедушка подростка. Во время потасовки школьник нанес ему телесные повреждения, не опасные для жизни.

После произошедшего мальчик сбежал места происшествия. Затем его нашли сотрудники полиции.

К этому моменту следователи допрашивают подозреваемого. В ГСУ СК предполагают, что подростку может понадобиться освидетельствование из-за неадекватного поведения. Также следователи заметили у него и признаки опьянения.

Сотрудники СК планируют изучить характеристику мальчика с места регистрации в Москве.

К этому моменту следователи осмотрели место происшествия. По делу назначены экспертизы.

В СК в марте 2021 года рассказали о подозреваемом в убийстве семьи подростке из Пермского края.

По словам следователей, изначально юноша считался погибшим — его родственники ошибочно опознали его погибшим, перепутав с убитым отцом.

Подростка задержали 3 марта в одном из хостелов Екатеринбурга, куда он добрался на такси. В августе того же года у него диагностировали психическое расстройство.