Донецкая Народная Республика (ДНР) запускает разминирование своих промышленных объектов, на заводе «Азовсталь» этот процесс будет завершен летом 2024 года. Об этом в среду, 31 мая, заявил врио главы республики Денис Пушилин в ходе выступления на итоговой коллегии Минпромторга.

«Мы проводим работу по их разминированию, при содействии Минпромторга и Минобороны нам выделен отдельный отряд под промышленные объекты. Перед запуском их надо разминировать, это наша региональная особенность», — сказал он.

По словам Пушилина, сейчас начинается разминирование «Азовстали». Процесс завершится летом 2024 года.

«У нас уже есть стратегический инвестор и планы по развитию этого предприятия», — подчеркнул он, добавив, что есть также планы по развитию Мариупольского морского порта.

22 мая Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования Артемовск (украинское название — Бахмут). Также он сообщил, что в городе будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Позже эту информацию официально подтвердило Минобороны России. Операция по взятию города длилась 224 дня.

19 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что также на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк. О том, что завод не будет восстановлен в прежнем виде, на его месте создадут технопарк, в феврале сообщал Пушилин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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