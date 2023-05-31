Перечислены пользующиеся наименьшим доверием у россиян федеральные трассы

Россияне назвали федеральные трассы, из-за которых автовладельцы чаще остальных страхуют свои машины, сообщает 31 мая пресс-служба InsureTech-провайдера Simble.

Эксперты провели анализ на основе 12 тыс. оформленных в течение мая 2023 года страховых полисов каско на поездку, а также опирались на данные опрошенных клиентов.

Как оказалось, чаще всего свои автомобили страхуют те россияне, которые передвигаются по таким трассам, как Брянск ― Смоленск, М-53 «Байкал» в Иркутской области, М-5 в Рязани, Ольша — Невель в Псковской области, а также по дороге из Москвы в Нижний Новгород.

«Мы провели опрос наших пользователей, страхующих свои автомобили во время путешествий по различных дорогам, и выяснили, что основная мотивация оформить полис каско — это недоверие к дороге и возможным аварийным событиям. Проанализировав данные оформленных страховок вне города, действующих по тарифу «Поездка», мы определили список трасс, где наши клиенты предпочитают включать режим страховки чаще других», ― прокомментировал директор по развитию Simble Василий Калужин.

По словам Калужина, опасения водителей не всегда оправданны. Как правило, клиенты перестраховываются в связи с плохими погодными условиями, временем года и сводками ДТП.

26 апреля стало известно, что россияне начали оформлять полисы каско не только на автомобили, но и на другой транспорт, однако самым популярным запросом остается страхование машины на парковке.