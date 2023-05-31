Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз

Правительство ввело временный запрет на вывоз патронов и гильз с территории России. Об этом 31 мая говорится в сообщении на сайте федерального исполнительного органа государственной власти.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, запрещается вывозить из страны патроны для гражданского и служебного нарезного оружия и гильзы для оружия определенных калибров.

Запрет не касается боеприпасов для работы Вооруженных сил (ВС) РФ, а также других войск и воинских формирований.

«Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — говорится в сообщении.

На границе России с Казахстаном под Астраханью 16 мая задержали иностранку, находившуюся почти 20 лет в федеральном розыске. Ее разыскивали за контрабанду, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов. Уточняется, что задержанную передали сотрудникам правоохранительных органов.