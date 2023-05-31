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«Роснефть» отчиталась о результатах за первый квартал года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Добыча углеводородов «Роснефтью» в первом квартале текущего года достигла 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это следует из опубликованных результатов компании за первый квартал 2023 года по МСФО.

Согласно документу, добыча жидких углеводородов в январе-марте составила 4,0 млн баррелей в сутки — это на 0,8% превышает уровень последнего квартала 2022 года. При этом среднесуточная добыча газа в первом квартале достигла 1,5 млн б.н.э. в сутки, превысив показатель четвертого квартала на 2,7%. Доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде увеличилась до 27,6%.

Как подчеркнул глава «Роснефти» Игорь Сечин, в первом квартале, «несмотря на ухудшение внешней среды», компания продемонстрировала рост объемов производства как жидких углеводородов, так и газа. «Основным драйвером роста стал проект «Сахалин-1», суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза квартал к кварталу. Должен отметить, что вынужденный простой после ухода американской компании ExxonMobil с позиции оператора проекта негативно сказался на технических условиях разработки месторождений», — добавил он.

По данным отчета, в январе-марте в эксплуатацию введено 700 новых скважин, причем 71% из них — горизонтальные. Завершены испытанием восемь поисково-разведочных скважин с успешностью 100%.

В документе также отмечается, что объем переработки нефти в России в первом квартале 2023 года составил 22,6 млн тонн.

Выручка компании за три месяца составила 1,8 трлн рублей, что на 1,1% ниже квартал к кварталу. Показатель EBITDA увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд рублей. «Это в том числе объясняется сокращением удельных операционных расходов на добычу углеводородов и на переработку нефти в РФ на 5,0% и на 12,7%, соответственно, квартал к кварталу. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%», — подчеркнули в компании.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за первый квартал 2023 года составила 323 млрд рублей, увеличившись на 45,5% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

«Компания продолжает работу по оптимизации структуры долговых обязательств с целью соответствия структуре выручки и снижения стоимости долга. Так, в марте 2023 года осуществлено второе размещение облигаций компании в юанях в рекордном для российского рынка объеме — 15 млрд», — рассказали в «Роснефти».

Там добавили, что высокий уровень финансовой устойчивости также поддерживается существенными размером ликвидных финансовых активов на балансе компании и доступным объемом кредитных линий.

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