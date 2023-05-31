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ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил

ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из Объединенных морских сил, возглавляемых Соединенными Штатами и действующих в районе Красного моря и Персидского залива. Об этом в среду, 31 мая, сообщила Al Jazeera со ссылкой на заявление министерства иностранных дел ОАЭ.

В ведомстве подчеркнули приверженность государства мирному диалогу и дипломатическим средствам в достижении региональной безопасности и стабильности. Вместе с тем при оценке эффективности сотрудничества ОАЭ приняли решение выйти из состава Объединенных военно-морских сил.

Объединенные морские силы — это неформальное военное партнерство 38 государств под командованием Соединенных Штатов. Главной целью объединения является обеспечение безопасности судоходства в Красном Море и Персидском заливе.

В качестве причины выхода ОАЭ из партнерства Al Jazeera называет недостаточные усилия Соединенных Штатов по обеспечению стабильности в регионе. В частности, Эмираты и некоторые другие страны Персидского залива остались разочарованы тем, что Вашингтон в последние годы не предпринял решительных действий для сдерживания Ирана.

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В середине мая газета The Wall Street Journal писала, что отношения ОАЭ и США могут быть поставлены под угрозу из-за укрепляющихся связей Эмиратов с Россией и Китаем. В апреле издание Forbes предположило, что сотрудничество между Абу-Даби и Вашингтоном может значительно ослабнуть, так как ОАЭ, вероятно, не станет жестко следовать антироссийским санкциям. 1 марта газета Financial Times заявила, что дипломаты из Евросоюза и США совершили визиты в Эмираты, чтобы оказать давление на местные власти и добиться прекращения реэкспорта критических материалов в Россию.

Несмотря на давление Запада, Россия продолжает вести активную политику на Ближнем востоке. Так, 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы к построению коллективной безопасности в Персидском заливе. Кроме того, в начале января спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил, что любые попытки оттеснить Россию с Ближнего обречены на провал.

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