Стадион в Томске закрыли на обработку от клещей

Специалисты начали проводить обработку от клещей на стадионе Томского политеха (ТПУ) «Политехник»‎ в Томске. Он будет закрыт для посетителей до выходных, сообщает пресс-служба вуза в среду, 31 мая.

В университете уточнили РИА «Томск», что в текущем году дезинсекция на стадионе проводится впервые. По ее результатам энтомолог выдаст рекомендации, необходима ли повторная обработка.

На днях жители города обсуждали в соцсетях огромное количество клещей на территории «Политехника»‎. Один из горожан выложил пост, в котором сообщил, что за полчаса снял с себя четырех кровососущих насекомых. ‎

Ранее сообщалось, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей. Согласно выводам специалистов, паразиты широко распространены в Монголии и Сибири.