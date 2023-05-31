Крупный лесной пожар ликвидировали на северо-западе Башкирии

В Калтасинском районе Башкирии ликвидировали лесной пожар, обнаруженный 28 мая. Об этом и.о. начальника учебно-методического центра по ГО и ЧС республики Татьяна Норкина сообщила 31 мая в эфире Центра управления регионом (ЦУР).

По ее словам, для тушения привлекался вертолет Ка-32. Также участие в ликвидации пожара принимали местные жители, добровольные пожарные дружины, волонтеры и предприниматели.

Пожар в Калтасинском районе начался 28 мая, огонь распространился в 4–6 км от села Куяново. Вечером 30 мая возгорание удалось локализовать на площади 20,3 га.

Как уточняет «МедиаКорСеть» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России, в тушении были задействованы 53 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС 32 человека и пять единиц техники. Также с огнем боролись около 300 местных жителей. Населенные пункты не пострадали.

Других лесных пожаров, по словам Норкиной, в Башкирии за сутки не зафиксировано. Четыре раза горела сухая трава.