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Глава СК Бастрыкин проверит законность строительства дороги в Воронеже

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Глава СКР России Александр Бастрыкин распорядился проверить обращения жителей Воронежа, которые возмущены строительством дублера Московского проспекта и считают его незаконным.

Как пишет ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство, информация об обращении жителей к главе СКР появилась в соцсетях. Они возмущены тем, что строительство ведется в непосредственной близости от жилого сектора. Авторы обращения считают, что это не отвечает требованиям безопасности и экологическим нормам. Кроме того, сообщалось, что из-за дороги планируют вырубить 400 деревьев, которые были высажены в 1980-х годах.

Проверку проведет руководитель СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левит, который и доложит о ходе ее проведения и установления обстоятельств. Ход проверки Бастрыкин взял на контроль.

Ранее в городской администрации отмечали, что глава города Вадим Кстенин поручил детально проработать проект реконструкции улицы 60-й Армии, чтобы изучить возможные варианты минимизации удаления деревьев.

Также рассматривался вариант изменения трассировки инженерных сетей, чтобы не удалять часть насаждений. Однако на совещании с участием представителей МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства», компании-проектировщика и подрядчика выяснилось, что выполнить работы по расширению проезжей части, устройству необходимых коммуникаций и сохранению деревьев невозможно.

Агентство пишет, что в марте этого года Госэкспертиза одобрила проект трех очередей реконструкции дороги. Это свидетельствует об обоснованности проектных решений и их соответствии строительным нормам и правилам.

Общий объем инвестиций в строительство дублера составляет 2,5 млрд рублей.

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