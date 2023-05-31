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Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из-за страха за детей

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Фото: gpk.gov.by
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Россиянка прорвалась на машине через границу из Польши в Белоруссию из страха, что у нее отнимут детей. Женщина успела добежать до белорусских пограничников, пока ее муж отвлекал сотрудников польского погранведомства, сообщили в среду, 31 мая, в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел 30 мая на территории польского пункта пропуска «Тересполь».

По информации ведомства, раньше семья проживала в Швеции и двое из троих детей имеют шведское гражданство. Власти страны попытались изъять детей у родителей и временно передать их в приемную семью. По решению суда их удалось отстоять, но после этого случая супруги решили вернуться на родину. Опасаясь, что детей не выпустят из Евросоюза (ЕС), они предприняли попытку прорыва из Польши в Белоруссию.

«Преодолев польские инженерные заграждения, поврежденная автомашина остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг. После остановки из машины вышла женщина с тремя детьми и бросилась бежать на белорусскую сторону. Водитель, развернув автомобиль поперек полосы движения транспорта, попытался помешать сотрудникам польского погранведомства осуществить их преследование», — уточняется в сообщении погранкомитета.

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Мужчина был задержан на территории Польши. Женщину и детей передали представителям генконсульства России в Бресте. В диппредставительстве в свою очередь сообщили, что женщина остановилась в городе у родственников, в дальнейшем семья планирует отправиться в Россию.

Ранее в этом месяце гражданин Франции снес польский шлагбаум, пытаясь попасть в Россию. Свой поступок он объяснил тем, что хочет жить в РФ. Жителя ЕС остановили в связи с отсутствием необходимых документов и выписали ему штраф в размере $240.

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