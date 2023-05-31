Комбикормовый завод построили рядом с Коломной

Завод для производства комбикорма построили на территории агрофирмы в селе Полурядинки городского округа Коломна. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию уже выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие включает в себя комбикормовый цех площадью 740 кв. м, отделения для приема зерна, его очистки и сушки, а также четырех силосов общей вместимостью 6 тыс. т. На производстве установили оборудование российского производства, мощность завода — 50 т в смену.

Объем инвестиций в строительство завода составил более 200 млн рублей. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при областном правительстве, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в России построят пять заводов детских товаров. Там будут изготавливать детскую посуду, мебель и канцтовары.