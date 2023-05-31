В автосалонах Санкт-Петербурга приостановились продажи машин из-за проблем с ПТС

В Санкт-Петербурге у автодилеров с начала мая продолжают копиться автомобили, которые не могут выдать клиентам из-за отсутствия документов, сообщает 31 мая «Фонтанка.ру».

По словам клиентов дилерских центров Петербурга, проблемы с ПТС в первую очередь затрагивают покупателей импортных автомобилей, в том числе Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed. Известно, что получить свои машины не могут клиенты таких дилеров, как «Максимум», «Автополе», «Мега Авто», «Автостиль» и «Форсаж».

Источник сообщает, что проблема с выдачей ПТС для импортированных автомобилей связана с подведомственной Минпромторгу организацией ФГУП «НАМИ». По данным Российской ассоциации автодилеров, проблемы с ПТС, вероятно, связаны с параллельным импортом, при котором НАМИ выдает сертификаты на автомобили.

Тем временем дилеры обеспокоены, что на их складах хранятся сотни автомобилей, которые они не могут выдать покупателям из-за отсутствия документов. Также продавцы автомобилей добавили, что проблема стала массовой после перехода на электронные ПТС.

Автомобили, поставляемые по параллельному импорту, требуют серьезного дооснащения. Без этого они малопригодны к использованию в России, рассказали 19 мая «Известиям» представители отрасли.

Полноценная доукомплектовка таких автомобилей может обойтись минимум в 1 млн рублей, провела расчеты компания-резидент технопарка «Сколково» Larte Design по запросу «Известий».