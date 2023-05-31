В МИЦ «Известия» обсудят решение Польши запретить въезд российским грузовикам

1 июня в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Запрет на въезд: к чему приведет решение Польши закрыть границу для российских грузовиков?»

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков из России и Белоруссии. Как это решение отразится на рынке грузовых перевозок? Какими будут последствия для экономики Польши? На какие направления переориентировались автотранспортные потоки из России?

Участники:

Владимир Матягин, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»;

Андрей Бакланов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов;

Владимир Скалкин, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ;

Алексей Кочетков, политолог.

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Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

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