Правительство ввело временный запрет на вывоз из РФ патронов и гильз

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Соответствующее постановление 27 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет распространяется на вывоз патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

При этом за границу можно свободно перевозить патроны и гильзы, предназначенные для работы Вооруженных сил (ВС) РФ, других войск и воинских формирований и для служебного пользования.

Контролировать исполнение постановления будут МВД РФ и пограничная служба.

«Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — говорится в сообщении правительства.

Постановление действует со дня его публикации.