Более 60 домов в Ульяновске включили в программу переселения
Прокуратура Ульяновской области добилась, чтобы 64 ветхих и признанных аварийными домов включили в программу переселения.
Надзорное ведомство провело проверку исполнения закона о переселении граждан из аварийного жилого фонда. Прокуроры выяснили, что региональное правительство не принимало меры к включению в программу более 60 домов, необходимость в переселении которых назрела давно.
Бездействие должностных лиц нарушало право жителей на предоставление им безопасного и благоустроенного жилья. Это стало основанием для внесения представления об устранении нарушений закона, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Органы власти включили эти дома в региональную программу переселения после вмешательства надзорного ведомства.