В оперативном штабе сообщили о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ на Кубани
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- В оперативном штабе сообщили о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ на Кубани
Неустановленный беспилотный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом 31 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы», — говорится в сообщении в Telegram.
В оперштабе отметили, что угрозы жизни населения и пострадавших нет, ущерб имуществу причинен не был. В 9:20 беспилотник был уничтожен взрывотехниками.
Ранее в этот день произошел пожар на территории Афипского НПЗ. По предварительной информации, причиной стало падение беспилотника. Возгорание было локализовано на площади 100 кв. м. К настоящему моменту огонь ликвидирован.
4 мая беспилотник упал и взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.