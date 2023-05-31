Прокуратура проводит проверку из-за обрушения фасада многоэтажки в Саратове

Региональная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части фасада девятиэтажного дома № 214А по Огородной в Заводском районе Саратова.

Информация о разрушении кирпичной кладки появилась 26 мая в паблике «ЧП Саратов». По словам автора поста, также отваливается плитка внутри подъезда и около него.

«Она падает, и падает уже более полугода. Писали в администрацию, но они переслали на управляющую компанию «Инновация». Но так всё и спустили на тормоза. Ждут чего?» — написал местный житель, его цитирует ИА «Взгляд-инфо».

По данным прокуратуры, ООО «Инновация» оградило опасный участок, а альпинисты приступили к демонтажу кирпичной кладки. Управляющая организация начала текущий ремонт. Согласно открытым источникам, дом сдан в эксплуатацию в 2012 году.