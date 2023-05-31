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Делегация Фонда Росконгресс посетила Саудовскую Аравию

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Фото: roscongress.org
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В Эр-Рияде состоялась серия встреч директора Петербургского международного экономического форума Алексея Валькова с бизнесменами Саудовской Аравии.

Ключевой темой стал предстоящий ХXVI Петербургский форум и возможности, которые он открывает для расширения сотрудничества бизнеса и увеличения взаимных инвестиций в экономики наших стран. Участники встречи обсудили перспективы для таких отраслей, как недвижимость, медицина, технологии, энергетика, туризм, производство и финансовый сектор.

«Отношения между нашими странами показывают динамичное развитие по целому ряду направлений, кроме того, на протяжении многих лет саудовская сторона принимает активное участие в ПМЭФ, а в 2018-м их делегация стала одной из самых представительных за всю историю форума. Задача ПМЭФ, как площадки для диалога сторон, помочь выстроить стратегические планы взаимовыгодного развития бизнеса. В этом году мы снова соберем ключевых игроков для обсуждения глобальных и экономических изменений, изучения новых перспектив и возможностей», — отметил Алексей Вальков.

Директор Петербургского международного экономического форума пригласил представителей саудовского бизнеса посетить в этом году одно из важнейших деловых событий в мире, которое пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге, а также другие мероприятия Фонда Росконгресс — Российскую энергетическую неделю, Восточный экономический форум и международный форум «День Сокола», который пройдет в России впервые.

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