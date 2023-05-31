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Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ

Минпромторг: доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минпромторг России 31 мая сообщил об увеличении доли отечественных самолетов и вертолетов в парке крупнейших российских авиакомпаний.

Так, в отчете ведомства к итоговой коллегии по 2022 году, который есть в распоряжении «Известий», сказано, что до конца текущего года доля отечественных самолетов в парке крупнейших российских авиакомпаний увеличится до 15%, вертолетов — до 88%.

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24 мая стало известно, что Минпромторг предложил увеличить количество планируемых к поставке до 2030 года российских вертолетов на треть от утвержденных летом 2022-го объемов.

В одобренной летом 2022 года комплексной программе сообщалось, что к поставке планируется 764 вертолета. Таким образом, теперь объем поставки вырастет примерно до 1018 машин.

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