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В США заявили о тяжелых последствиях для доллара в случае дефолта

Экономист Макдоналд: возможный дефолт в США может привести к краху доллара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Возможный дефолт в США может привести к утрате долларом роли резервной мировой валюты и тяжелым последствиям для экономики страны. Такое мнение высказал экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest.

По мнению эксперта, дефолт может придать дополнительный импульс дедолларизации, на путь которой уже встали некоторые государства. Так, Китай, Россия, Южная Африка и ряд других стран начали вести расчеты в других валютах, чтобы избежать санкционного давления со стороны США.

«Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, а не платежеспособности, несомненно, усилит импульс к свержению доллара. С этим придет конец способности Вашингтона бесконечно печатать деньги в виде казначейских облигаций США и других ценных бумаг», — считает экономист.

Макдоналд также отметил, что последствия отсутствия разумной экономической политики, а также консенсуса в отношении финансовой политики и управляемого долга будут накапливаться. Он указал, что кризис потолка долга может быть симптомом более глобальной проблемы — усталой или даже сломанной политической системы.

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Ранее, 29 мая, президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что конгресс примет соглашение по государственному долгу до 5 июня. До этого глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что финансовые резервы Вашингтона должны закончиться именно к этой дате.

В тот же день Байден достиг договоренности со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу избежания дефолта по государственному долгу. Президент назвал это хорошей новостью для американского народа, несмотря на то, что ни одна сторона не смогла добиться всех своих целей.

До этого, 23 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что возможный дефолт в США обнулит достижения администрации Байдена в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

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