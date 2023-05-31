Crew Dragon приводнился в Атлантике

Crew Dragon приводнился у побережья штата Флорида. В аппарате на Землю вернулись четыре члена экипажа. Миссия Ax-2 прошла с арабской женщиной-астронавтом, передает телеканал «Известия». Райана Барнави стала первой арабкой-мусульманкой в космосе. Ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon запустили 21 мая. На МКС экипаж проводил научные эксперименты.

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