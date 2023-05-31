Молния подожгла склад «Почты России» на Алтае

Мощный пожар произошел на складе «Почты России» в Бийске вечером 30 мая, сообщает altapress.ru со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной почтовой связи Алтайского края.

Огонь охватил кровлю здания. После появления признаков возгорания сотрудники сортировочного участка эвакуировались и вызвали пожарных.

К настоящему момент пожар потушили. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Пострадавших нет. Сумма ущерба станет известна, когда работникам почты разрешат зайти в помещение.

Предварительная версия причины пожара — удар молнии во время вечерней грозы. Точную причину позже установят эксперты.

Похожий инцидент произошел в середине мая в Татарстане. Частный жилой дом загорелся в Нурлате после попадания в него молнии.